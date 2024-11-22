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14:35, 22 ноября 2024Силовые структуры

Государство изъяло у российского чиновника имущество на 60 миллионов рублей

Суд конфисковал имущество экс-чиновника Госстройнадзора Петербурга на ₽60 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд по иску прокуратуры Санкт-Петербурга конфисковал у бывшего чиновника городского Госстройнадзора Юрия Бакуменко и его семьи имущество общей стоимостью 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

В доход государства изъято две квартиры, земельный участок и автомобиль Porsche Cayenne, приобретенные на неподтвержденные доходы. Имущество было обнаружено в ходе проверки о противодействии коррупции.

Выяснилось, что семья госслужащего приобрела его в период с 2005-го по 2020 год.

14 ноября сообщалось, что первый заместитель генпрокурора России Анатолий Резинкин подал иск о конфискации в казну имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей.

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