Илон Маск отреагировал на предложенный ему список дел с обложки Time

Илон Маск ответил на список невыполненных дел с обложки Time

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на предложенный ему список из десяти дел, опубликованный журналом Time. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее издание поместило на обложку портрет Маска. Рядом с лицом размещены десять ячеек, в которых перечисляются достижения бизнесмена. Например, среди них — стать самым богатым человеком, запустить ракету, вживить чип в мозг человека и добиться возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Из всех пунктов остались невыполненными только два: сократить государственные расходы США на 2 триллиона долларов и полететь на Марс.

Маск указал, что не давал интервью журналу и не составлял этот список. По его словам, он хочет распространить жизнь на другие планеты, чтобы разум существовал как можно дольше. Некоторые из пунктов из перечня Time позволяют приблизиться к этой цели.

В сентябре Маск рассказал, что человечество должно будет освоить межзвездные перелеты, в противном случае оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом. Он указал, что его космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле.