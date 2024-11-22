Инициатора переноса заседания Верховной Рады раскрыли

Заседание Рады перенесли по инициативе президентской фракции «Слуга народа»

Инициатором переноса заседания Верховной Рады стала президентская фракция «Слуга народа», она же единолично приняла соответствующее решение. Подробности раскрыл народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кто-то напомните Президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракции сообщение об отмене заседания пришло уже как факт», — написал нардеп.

Железняк объяснил, что решение было принято единолично фракцией «Слуга народа» и с другими членами парламента не обсуждалось.

Ранее Железняк сообщил о переносе заседания Рады на следующую неделю из-за сообщений об угрозе атаки. Отмечалось, что это первый подобный перенос заседания парламента Украины с 2022 года.