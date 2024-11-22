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21:27, 22 ноября 2024Бывший СССР

Инициатора переноса заседания Верховной Рады раскрыли

Заседание Рады перенесли по инициативе президентской фракции «Слуга народа»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Инициатором переноса заседания Верховной Рады стала президентская фракция «Слуга народа», она же единолично приняла соответствующее решение. Подробности раскрыл народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кто-то напомните Президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракции сообщение об отмене заседания пришло уже как факт», — написал нардеп.

Железняк объяснил, что решение было принято единолично фракцией «Слуга народа» и с другими членами парламента не обсуждалось.

Ранее Железняк сообщил о переносе заседания Рады на следующую неделю из-за сообщений об угрозе атаки. Отмечалось, что это первый подобный перенос заседания парламента Украины с 2022 года.

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