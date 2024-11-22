Инициатора переноса заседания Верховной Рады раскрыли

Инициатором переноса заседания Верховной Рады стала президентская фракция «Слуга народа», она же единолично приняла соответствующее решение. Подробности раскрыл народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Кто-то напомните Президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракции сообщение об отмене заседания пришло уже как факт», — написал нардеп.
Железняк объяснил, что решение было принято единолично фракцией «Слуга народа» и с другими членами парламента не обсуждалось.
Ранее Железняк сообщил о переносе заседания Рады на следующую неделю из-за сообщений об угрозе атаки. Отмечалось, что это первый подобный перенос заседания парламента Украины с 2022 года.