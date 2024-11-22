Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

МИД Ирана: Тегеран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Тегеран запустит новые центрифуги по обогащению урана в ответ на антииранскую резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

«Глава организации по атомной энергии Ирана распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить внушительный комплекс новых и передовых центрифуг различных типов», — отмечается в заявлении.

Тегеран ранее предупреждал, что любые направленные против страны меры и злоупотребление Советом управляющих МАГАТЭ для продвижения незаконных политических целей столкнется с ответными мерами, подчеркнули в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что ядерный вопрос может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ.