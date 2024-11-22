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11:37, 22 ноября 2024Мир

Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

МИД Ирана: Тегеран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Caren Firouz / Reuters

Тегеран запустит новые центрифуги по обогащению урана в ответ на антииранскую резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

«Глава организации по атомной энергии Ирана распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить внушительный комплекс новых и передовых центрифуг различных типов», — отмечается в заявлении.

Тегеран ранее предупреждал, что любые направленные против страны меры и злоупотребление Советом управляющих МАГАТЭ для продвижения незаконных политических целей столкнется с ответными мерами, подчеркнули в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что ядерный вопрос может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований. Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ.

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