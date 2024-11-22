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14:40, 22 ноября 2024Культура

Известный рэпер отверг обвинение в дискредитации армии России

Рэпер Noize MC во время суда не признал вину в дискредитации армии России
Андрей Шеньшаков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Музыкант Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), не признал вину по делу о дискредитации российских Вооруженных сил, по которому ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные судебные документы.

Как сообщает источник, на судебном заседании вместо самого артиста, покинувшего страну, присутствовал его защитник. По его словам, Алексеев не признал своей вины, а также попросил прекратить производство по делу.

«Алексеев заявил, что не распространял данный информационный пост в сети Интернет, а также не имеет отношения к Telegram-каналу Readovka», — сообщили в суде.

В документах отмечается, что речь идет в посте от 15 августа 2024 года, который был найден в ходе мониторинга со стороны МВД. Автором записи является пользователь под именем noizemc, которым, согласно информации суда, является рэпер.

Ранее стало известно, что Noize MC был оштрафован за дискредитацию армии России.

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