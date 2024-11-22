44-летняя Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье

44-летняя телезвезда Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Skims и итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 44-летняя предпринимательница предстала в леопардовом нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, за время съемки знаменитость сменила комплект на кроп-топ, легинсы и корсет.

Также в фотосессии приняла участие сестра бизнесвумен Кортни Кардашьян. Та позировала перед камерой в облегающем боди, украшенном декоративной вставкой в виде сердца из бусин.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом.