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04:03, 22 ноября 2024Ценности

44-летняя Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье

44-летняя телезвезда Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье
Мария Винар

Фото: SKIMS

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Skims и итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 44-летняя предпринимательница предстала в леопардовом нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, за время съемки знаменитость сменила комплект на кроп-топ, легинсы и корсет.

Также в фотосессии приняла участие сестра бизнесвумен Кортни Кардашьян. Та позировала перед камерой в облегающем боди, украшенном декоративной вставкой в виде сердца из бусин.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом.

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