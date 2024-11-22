Английский лорд расправился с женщиной и сбежал. Его искали 50 лет и нашли на другом конце света. Как его рассекретили?

Лорд Ричард Джон Бингэм, седьмой граф Лукан, пропал в 1974 году. Это случилось после того как он, вооружившись свинцовой водопроводной трубой, ворвался в дом своей бывшей жены Вероники Дункан и расправился с няней своих детей Сандрой Риветт. Дункан он тоже несколько раз ударил по голове, но ей удалось убежать и позвать на помощь. Бингэм скрылся. Где он находится — неизвестно с тех пор. «Лента.ру» рассказывает историю сына Риветт, который убежден, что сумел выследить «кровавого лорда» в Австралии.

Сын Риветт вырос в приемной семье

О том, что случилось с матерью, Нил Берриман узнал перед своим 40-летием. Риветт родила его в 21 год и отдала на усыновление, так как отношения с мужем у нее разладились, а будущее представлялось туманным.

У Берримана было счастливое детство, и хотя приемные родители еще в 10 лет рассказали ему об усыновлении, он не интересовался, кем были его биологические отец и мать. Только после смерти приемного отца в 2004 году британец вскрыл наконец «большой коричневый конверт», где хранилась информация о его прошлом.

Среди прочего там лежала газетная заметка об убийстве Сандры Риветт. Больше всего Берримана поразило, что тот самый лорд Лукан, который раскроил ей голову, исчез без следа

Сандра Риветт Кадр: Cold Case Detective / YouTube

Три года спустя Берриман занялся сбором информации об аристократе, который лишил жизни его родительницу. Его раздражало, что все статьи, посвященные Бингэму, фокусировались на его развязном образе жизни и теориях о том, куда он делся. Случившееся с Риветт упоминали только как конечную точку официальных похождений лорда.

Лорд Лукан был известен своим эксцентричным образом жизни

Ричард Джон Бингэм родился в 1934 году и принадлежал к старинному роду ирландских пэров. Они приходились родственниками семейству Спенсер, а отец будущего лорда был двоюродным братом бабушки принцессы Дианы. В отличите от предков, которые посвящали себя военной или политической карьерам, Бингэм больше всего на свете любил деньги. «Автомобили, яхты, дорогостоящий отдых и уверенность в будущем принесли бы мне и множеству других людей массу удовольствия», — писал 22-летний аристократ в 1956 году.

Его мечтой было скопить два миллиона фунтов стерлингов (сегодня это было бы 62,5 миллиона фунтов, или около 7,8 миллиарда рублей) и больше не думать о деньгах вовсе. Бингэм учился в престижнейшем Итонском колледже и уже тогда увлекся азартными играми. Из армии он вернулся заядлым картежником.

В 26 лет Бингэм стал завсегдатаем клуба «Клермон» — первого лондонского казино, которое открыл бывший букмекер Джон Эспинолл. С Эспиноллом Бингэм быстро свел дружбу, как и с другими завсегдатаями его заведения, которые были сплошь из высших политических и деловых кругов

Идея обеспечить себе беспечное будущее за игорным столом, похоже, стала одержимостью молодого лорда, а судьба намекала, что это вполне возможно. Например в 1960 году он выиграл целых 26 тысяч фунтов за два дня (около 750 тысяч по современному курсу).

После этого Бингэм уволился с работы, уехал в Америку и какое-то время жил так, будто заветные миллионы уже в его кармане: гонял на спортивных машинах и лодках и не в чем себе не отказывал. Он даже был претендентом на роль Джеймса Бонда в одной из ранних экранизаций.

Ричард Джон Бингэм и Вероника Дункан во время свадьбы, 1963 год Фото: Douglas Miller / Keystone / Getty Images

В 1963 году Бингэм познакомился с Вероникой Дункан. Молодые поженились, провели медовый месяц, путешествуя на «Восточном экспрессе». Но вскоре начались проблемы.

Удача быстро отвернулась от Бингэма

У аристократической пары родилось трое детей, однако Дункан вскоре поняла, что ее супруг не совсем тот, кем она его считала. Бингэм продолжал проводить дни и ночи за игрой в «Клермоне», только вот удача с ним за стол больше не садилась. Он проигрывал все большие суммы, а дома превратился в настоящего тирана. Лорд начал бить жену, а однажды даже столкнул ее с лестницы.

Он был уверен, что в его неудачах виноваты все, кроме него. Бингэм вообще считал, что Британия катится в пропасть из-за слишком либеральной политики.

У него действительно были ультраправые взгляды, кое-кто даже сказал бы фашистские Вероника Дункан

В 1972 году супруги стали жить раздельно, а потом Дункан подала на развод. Лорд не желал оставлять ей детей. Он пытался выставить жену сумасшедшей и утверждал, что она растратила все семейные деньги. Доказать это аристократу не удалось. В 1973-м супругов не только развели, но и запретили Бингэму видеться с детьми чаще раза в две недели.

Бракоразводный процесс и попытки оклеветать жену обошлись лорду еще в 20 тысяч фунтов. Фактически он превратился в нищего. Во всяком случае по меркам элитарной тусовки, среди которой он привык быть едва ли не первым среди равных.

Ричард Джон Бингэм и Вероника Дункан Фото: Terry Fincher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Друзья пытались помочь ему — ссужали приличные суммы и помогали получить кредиты, — но деньги тут же отправлялись в топку новых кутежей. После развода Бингэм фактически ушел в запой и все чаще говорил, что намерен расправиться с Дункан.

Бингэм пробрался в дом супруги ночью

Вечером 7 ноября 1974 года Сандра Риветт, которая работала няней детей Виктории Дункан всего несколько недель, предложила той попить чаю и спустилась на кухню, расположенную на цокольном этаже дома. Там на нее набросился неизвестный. После нескольких ударов свинцовой трубой по голове женщина упала и больше не поднялась.

Удивленная тем, что няня долго не возвращается, Дункан спустилась вслед за ней. Злоумышленник набросился и на нее. Женщина получила несколько ударов трубой, но сумела отбиться. Она уверяет, что сразу же узнала Бингэма по голосу. Со слов Дункан, она предложила ему вместе спрятать тело Риветт, на что тот согласился.

Выбравшись из подвала, окровавленная женщина улучила момент, когда безумный лорд ушел в ванную, и бросилась в расположенный рядом с домом паб, чтобы позвать на помощь. Обнаружив отсутствие жены, Бингэм сбежал

Позже он заехал к своей знакомой и оставил у нее два письма. В них лорд писал, что проезжал мимо дома Дункан, «увидел, как на нее напал неизвестный, и вмешался». Преступник сбежал, а бывшая жена обезумела и обвинила его во всем.

Труба, с которой Бингэм напал на Риветт и Дункан в 1974 году Фото: Mirrorpix / Sandy Kaye / The Mirror

С тех пор Бингэма никто не видел. Его автомобиль вскоре нашли в соседнем графстве. На сиденье были следы крови Риветт, а в багажнике лежал обрезок свинцовой трубы. Это было не то оружие, с которым напали на Риветт, но особых сомнений у полиции в том, что это сделал он не было. Особенно учитывая, что на одном из писем, оставленных Бингэмом, также был след крови.

Сын Риветт решил во что бы то ни стало найти Бингэма

Хотя друзья и родные лорда уверяли, что его уже нет в живых, Нил Берриман убежден в обратном. Вплотную поисками Бингэма он занялся в 2012 году, когда Скотленд-Ярд позволил ему посмотреть материалы дела. Среди прочего там были жуткие фотографии с места преступления. Они произвели на мужчину тяжелейшее впечатление.

Я просидел на антидепрессантах два с небольшим года… Потому что моя мать убита, и кому-то сошло это с рук. Даже сейчас, говоря все это, я вижу те фотографии Нил Берриман интервью журналу Radio Times

За прошедшие 50 лет с момента исчезновения Бингэма десятки людей утверждали, что видели его. В январе 1975 года человека, похожего на исчезнувшего английского аристократа, заметили в Мельбурне. Спустя пять месяцев он якобы появился в Шербуре и Сен-Мало. Кто-то уверял, что Бингэм прячется в Сан-Франциско и работает официантом. Другие видели его в брисбенском реабилитационном центре для алкоголиков, мадагаскарском отеле и парагвайском поселении для беглых нацистов. Ходили даже слухи, что он добрался до Ирака и подрабатывает двойником Саддама Хуссейна.

Бывший детектив-инспектор Боб Полкингхорн утверждал, что в начале 1980-х нашел надежного свидетеля, который во время поездки в Африку застал встречу Бингэма с кем-то из друзей. В 2010-х назад антиквар Седрик Линкольн обнаружил наручные часы графа в одном из тауншипов ЮАР.

Нил Берриман Фото: Capital Pictures / Legion-Media

Впрочем, Нил Берриман утверждает, что теперь совершенно точно знает, где скрывается лорд Лукан. Мужчина убежден, что он живет в австралийском Брисбене под именем Кристофер Белл.

Белл действительно признался в принадлежности к английской аристократии

Несколько лет назад Берриман получил весточку из Австралии. Некий человек сообщил ему, что Бингэм скрывается в Перте под видом буддийского монаха. В 2022 году Берриман отдал полученные фотографии предполагаемого лорда на экспертизу профессору Хассану Угайлу, который занимается сравнительным анализом снимков. Ученый заявил, что человек на фото с очень высокой долей вероятности может быть Бингэмом.

Сын Риветт теперь окончательно убежден, что друзья помогли беглому лорду скрыться. В 2024-м он отправился в Австралию с документалистами «Би-би-си», чтобы вывести убийцу на чистую воду. Кристофер Белл произвел на Риветта сильное впечатление.

Даже сейчас, почти в 90 лет, это высокомерный, ужасный, мощный старик, который обманул множество людей в Австралии. Он полон лжи. Все, точка. Я уверен, что этот человек — лорд Лукан

Нил Берриман из интервью «Би-би-си»

И Белл действительно ведет себя подозрительно, а его биография покрыта мраком. Впрочем, устав от посягательств Берримана, он согласился пообщаться со съемочной группой «Би-би-си» при условии, что того рядом не будет.

Австралиец рассказал, что родился в Великобритании в семье, которая имела отношение к обитателям Букингемского дворца. Учился в Итонском колледже, как и Бингэм, но вылетел оттуда по неназванной причине. Все это интересно потому, что раньше уже появлялась информация, что Белл имел некую связь с младшей сестрой Елизаветы II — принцессой Маргарет.

На вопрос о том, как он оказался в Австралии, пожилой мужчина ответил, что «пытался найти подходящее место для жизни, друзей и компаньонов». Он также признался, что четырежды менял имя, а при рождении его звали Дерек Белл Кроутер.

Я не знаю, кто этот лорд Лукан, черт бы его побрал. Мне наскучило это интервью, надеюсь, вы закончили. Нил, где бы ты сейчас ни находился, я хочу уверить тебя, что я не тот человек, никогда им не был и не буду Кристофер Белл из интервью «Би-би-си»

Кроме того, он опроверг заявления Берримана о том, что якобы прятался в буддийском монастыре. Впрочем, Белл сделал и несколько странных заявлений. В частности, он сказал, что в юности работал оформителем витрин в роскошном лондонском магазине игрушек Hamleys, а его дедушка имел некое отношение к созданию газеты Daily Mirror.

Фото: Kgbo / Wikimedia Commons

При этом Берриман утверждает, что, когда попытался лично поговорить с Беллом, тот взорвался и заявил: «Даже если я лорд Лукан, какого *** ты сделаешь? В тюрьму меня посадишь?»

Возлюбленный Риветт заявил, что Белл является Бингэмом

Еще одним неожиданным сторонником того, что Белл на самом деле является Бингэмом, стал Джон Ханкин — возлюбленный Риветт, с которым она встречалась в 1947 году.

По удивительному стечению обстоятельств он тоже много лет назад перебрался в Австралию. В 2024 году он сдружился с Берриманом и принял его сторону в расследовании против Белла.

Это лорд Лукан, я готов поклясться могилой своей матери Джон Ханкин возлюбленный Сандры Риветт

Никаких официальных выводов из расследования Берримана сделано пока не было, а дело о смерти Риветт не возобновлено. Более того, тот самый фильм «Лукан», который вышел на «Би-би-си» в ноябре, зрителей скорее разозлил.

Многие заявили, что история раскрыта плохо, а обвинения в адрес Белла строятся на сомнительных фактах, домыслах и одержимости самого Берримана. Да и сравнительная экспертиза фото профессора Угайлу оказалась не настолько точной. Выяснилось, что программа показала лишь 75-процентное совпадение изображений Белла и Бингэма, что очень далеко от идеала.

Впрочем сам сын Риветт уверен, что находится на верном пути. 19 ноября он заявил в интервью Daily Mirror, которую якобы основал дед Белла, что после выхода картины с ним связались несколько бывших детективов Скотленд-Ярда, работавшие над делом о смерти его матери, и поделились некой «захватывающей информацией». Разглашать эту информацию, находясь на службе, они якобы не могли

Что это за данные, правда, Берриман не раскрыл. Как бы то ни было, пока его расследование действительно выглядит скорее сборником домыслов. Никаких конкретных улик против Белла у него нет. Сам «подозреваемый» производит впечатление мелкого аристократа, который не смог найти своего места среди высшего лондонского общества и уехал на другой конец света.

Предполагаемая внешность Ричарда Джона Бингэма в наши дни Фото: PA Images / Getty Images

При этом загадка исчезновения лорда Лукана так и остается загадкой. Слишком уж много было свидетельств о его появлениях в разных концах света. Но учитывая, что большинства участников этой истории уже нет в живых — ответ на нее вряд ли будет когда-нибудь найден.

