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18:05, 22 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко предоставил убежище в Белоруссии бывшему польскому судье

Лукашенко предоставил убежище в Белоруссии бывшему польскому судье Шмидту
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил убежище бывшему польскому судье Томасу Шмидту. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томасу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — говорится в публикации.

Лукашенко также подписал указы о приеме в белорусское гражданство 257 граждан из 16 государств. В их числе — Украина, Россия, Молдавия, Казахстан, Сирия и Палестина.

6 мая польский судья Томас Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Он рассказал, что подвергся в собственной стране преследованиям из-за несогласия с действиями властей.

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