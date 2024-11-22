Лукашенко предоставил убежище в Белоруссии бывшему польскому судье Шмидту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил убежище бывшему польскому судье Томасу Шмидту. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томасу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — говорится в публикации.

Лукашенко также подписал указы о приеме в белорусское гражданство 257 граждан из 16 государств. В их числе — Украина, Россия, Молдавия, Казахстан, Сирия и Палестина.

6 мая польский судья Томас Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии. Он рассказал, что подвергся в собственной стране преследованиям из-за несогласия с действиями властей.