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14:23, 22 ноября 2024Экономика

В России не справились с целями по импортозамещению медоборудования

«Известия»: доля отечественного медоборудования составила 25,4 % при планах 29 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские разработчики и производители медицинского оборудования пока не справляются с поставленной задачей по импортозамещению. При озвученных планах к концу 2023 года занять 29 процентов рынка его реальная доля составила 25,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Минпромторга и экспертов пишут «Известия».

Как объяснил председатель комиссии по обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг, еще хуже ситуация выглядит при внимательной оценке. Дело в том, что большая часть отечественного медоборудования является крупноузловой сборкой с использованием импортных частей. Лучше всего дела обстоят с рентгеновскими аппаратами, но даже в них в основном используются импортные лампы.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что неплохо российская продукция представлена на рынке глюкометров. Также имеются отечественные электрокардиостимуляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. А вот что касается аппаратов КТ и МРТ, отметил он, то с ними дела, несмотря на позитивные заявления ведомства, обстоят значительно хуже. Их выпускают в единичных экземплярах и о каком-то импортонезависимом производстве говорить рано.

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Гольдберг подтвердил, что полностью своих аппаратов МРТ нет. Также есть проблемы с аппаратами гемодиализа, кабелями, механическими элементами, медицинскими насосами, нет целого ряда необходимых пластиков для производства, химических и биохимических элементов. Также недостаточно разработок в области микроэлектроники и радиоэлементов.

Впрочем, по словам представителя «Опоры России», ожидать решения всех проблем за год или два было бы глупо. Постановка медицинского изделия в производство — это долгий процесс, а еще три года назад в стране не было даже крупноузловой сборки.

Ранее Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ заметил, что траты промышленности на исследования и разработки резко выросли в последние годы, однако создаваемая продукция редко оказывается действительно новой.

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