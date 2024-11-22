Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 22 ноября 2024Мир

Меркель объяснила важность контактов с Путиным

Меркель: контакты с Путиным необходимы для избежания конфликтных ситуаций
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы избегать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает Tagesspiegel.

«Как при новом миропорядке после окончания холодной войны можно было поддерживать контакты с таким политиком, как Путин (...)? Нужно попробовать приобщить его к всеобщему процветанию», — отметила политик.

По мнению Меркель, проект газопровода «Северный поток-2» способствовал такому приобщению. Она указала на то, что эта попытка «хоть и оказалась провальной, но не является ошибкой». Экс-канцлер пояснила, что она «приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая есть сейчас».

Ранее издание Die Zeit эксклюзивно опубликовало выдержки из мемуаров Меркель, в которых она написала, что была поражена уверенностью Путина в своей правоте, а также его желанием уважительного отношения к себе. Политик рассказала, что в 2008 году она выступала против приема Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающая эскалация». В Германии высказались об ударе России «Орешником» по Украине

      Россиян переселили из аварийного дома в шаткий и промерзающий

      Россиянам назвали лучший вариант завтрака на каждый день

      В Минске заявили о террористических формах попыток сместить власть в Белоруссии

      Прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА

      Польский военный прокомментировал применение Россией ракеты «Орешник»

      Москвичей предупредили о ветре и мокром снеге

      Археологи нашли 1600-летний амулет с изображением схватки библейского царя и демона

      Покровскую военную администрацию перенесут подальше от фронта

      Кадыров рассказал о состоящих в спецназе «Ахмат» командире Хохле и «корейце Диме»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше