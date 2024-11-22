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15:42, 22 ноября 2024Мир

Меркель высказалась о неспособности Киева вернуть контроль над Донбассом

Меркель: Киев не мог военным путем вернуть контроль над Донбассом в 2014 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Carsten Koall / dpa / Globallookpress.com

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Киев не мог военным путем вернуть контроль над Донбассом в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью изданию Spiegel.

«Я придерживалась мнения, что у этого не было шанса на успех. С другой стороны, я понимала, что украинцев нельзя оставлять беззащитными. Это была дилемма», — таким образом Меркель ответила на вопрос о том, почему она была против поставок оружия Украине в 2014 году.

По словам тогдашнего канцлера, даже на Украине велись споры, стоит ли пытаться военным путем вернуть контроль над Донбассом. В итоге Берлин не предоставлял оружие Киеву, но «поддерживал все усилия со стороны НАТО».

Ранее Меркель объяснила важность контактов с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что контакты были необходимы, чтобы избежать кризисной ситуации, которая в итоге привела к конфликту на Украине.

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