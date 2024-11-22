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18:09, 22 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили об опасной погоде

25 ноября в Москве ожидается сильный гололед, объявлен желтый уровень опасности
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве и Подмосковье вечером в пятницу, 22 ноября, ожидается сильный гололед, объявлен желтый уровень погодной опасности. О непогоде жителей столичного региона предупредили на сайте Гидрометцентра РФ.

Желтый уровень опасности в Москве и Московской области введен с 21 часа пятницы до 21 часа субботы, 23 ноября. «Гололедно-изморозевое отложение. (...) 23 ноября в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Местами на дорогах гололедица», — поделились информацией специалисты.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима придет в Москву на грядущих выходных. По его словам, в субботу по городу «зарядят мощные снегопады». В этот же день в городе начнет формироваться устойчивый снежный покров — его высота составит четыре-шесть сантиметров.

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