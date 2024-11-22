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10:41, 22 ноября 2024Из жизни

Мужчина собрал самую редкую комбинацию в покере и выиграл 76 миллионов рублей

В Лас-Вегасе мужчина сорвал куш с помощью редчайшей комбинации карт в покере
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Keenan Constance / Unsplash

В казино Лас-Вегаса, США, мужчина выиграл 764 тысячи долларов (76 миллионов рублей) в покере с помощью редчайшей комбинации карт. Об этом сообщает Daily Mail.

Дональд приехал в Лас-Вегас из Канады со своей семьей. Мужчина сел за покерный стол и собрал самую редкую комбинацию в этой карточной игре — туз, дама, король, валет и десятка одной масти — флеш рояль. Он и позволил Дональду сорвать куш.

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Своим талисманом удачи мужчина назвал семью. Он рассказал, что планирует потратить выигрыш на путешествия с любимыми людьми.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчина, сорвавший в казино джекпот и упавший замертво, оказался жив и решил забрать многомиллионный выигрыш. От волнения у счастливчика случился инфаркт, но его смогли реанимировать.

Их время пришло!
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