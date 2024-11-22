Мужчина собрал самую редкую комбинацию в покере и выиграл 76 миллионов рублей

В Лас-Вегасе мужчина сорвал куш с помощью редчайшей комбинации карт в покере

В казино Лас-Вегаса, США, мужчина выиграл 764 тысячи долларов (76 миллионов рублей) в покере с помощью редчайшей комбинации карт. Об этом сообщает Daily Mail.

Дональд приехал в Лас-Вегас из Канады со своей семьей. Мужчина сел за покерный стол и собрал самую редкую комбинацию в этой карточной игре — туз, дама, король, валет и десятка одной масти — флеш рояль. Он и позволил Дональду сорвать куш.

Своим талисманом удачи мужчина назвал семью. Он рассказал, что планирует потратить выигрыш на путешествия с любимыми людьми.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчина, сорвавший в казино джекпот и упавший замертво, оказался жив и решил забрать многомиллионный выигрыш. От волнения у счастливчика случился инфаркт, но его смогли реанимировать.