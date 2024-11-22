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07:01, 22 ноября 2024Забота о себе

Мужчинам рекомендовали простые упражнения для хорошей эрекции

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Кэтрин Басфорд назвала несколько простых упражнений, которые могут помочь избавиться от эректильной дисфункции. Слова врача приводит издание The Sun.

Басфорд отметила, что одним из эффективных методов поддержания хорошей эрекции являются упражнения Кегеля, при выполнении которых нужно сжимать и расслаблять мышцы тазового дна, словно сдерживая позывы в туалет. «Упражнения Кегеля нужно делать всего 15 минут в день. Если проблема сохраняется, то потребуется помощь врача», — уточнила терапевт.

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Чтобы выполнить еще одно упражнение, которое помогает укрепить мышцы тазового дна, Басфорд рекомендовала вставать, широко расставив ноги, и напрягать мышцы таза. Кроме того, она посоветовала делать мостик: для этого нужно лечь на спину, поднять бедра и удерживать их наверху в течение нескольких секунд. Доктор также назвала полезными для эрекции приседания с напряжением мышц тазового дна при подъеме, а также сжатие внутренней поверхностью бедер мяча или подушки.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала о пользе лимона для мужского здоровья. В частности врач посоветовала есть фрукт ради хорошей эрекции.

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