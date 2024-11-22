Обнаружены передовые технологии неандертальцев

Quaternary Science Reviews: у неандертальцев обнаружили печь для перегонки смолы

Ученые из Университета Мурсии в Испании обнаружили в пещере Вангард, расположенной в Гибралтарской скале, древнюю печь, созданную неандертальцами для перегонки смолы из растений. Это открытие, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews, подтверждает, что неандертальцы обладали передовыми на тот момент навыками управления огнем и обработки материалов.

Исследование показало, что неандертальцы использовали огонь для извлечения смолы из растений семейства ладанниковых (Cistaceae). Смола применялась как клей для крепления каменных орудий к деревянным ручкам, что стало важным шагом в развитии их технологий.

Для анализа структуры очага в пещере Вангард ученые применили ряд методов, в том числе геохимический, минералогический, палинологический и микроморфологический анализы. Эти методы позволили точно изучить состав и структуру остатков древнего очага и определить особенности его использования.

Было выявлено наличие остатков растений семейства ладанниковых и органических соединений, связанных с горением смолистых материалов. Углеродный анализ показал частично остеклованные останки растений, что подтверждает контролируемое сгорание при низких температурах, а палинологическое исследование обнаружило значительное количество пыльцы в пределах структуры, что указывает на преднамеренное добавление растительных материалов.

Микроморфологический анализ не выявил признаков сильного нагрева, что подтверждает использование низкотемпературного режима, необходимого для перегонки смолы. Внутри конструкции были найдены карбонатные породы, вероятно, использованные для создания среды с низким содержанием кислорода, оптимальной для процесса.

При строительстве аналогичной конструкции и перегонке ладанника ученые успешно получили смолу, достаточную для изготовления каменных наконечников копий. Это подтверждает, что неандертальцы умели организовывать сложные технологические процессы, указывая на высокий уровень их когнитивного развития.