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09:45, 22 ноября 2024Ценности

Одна деталь во внешности Линдси Лохан на телешоу озадачила фанатов

Мария Винар

Кадр: @lindsaylohan

Американская актриса Линдси Лохан приняла участие в съемках шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном» и озадачила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице телепрограммы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Ловушки для родителей» предстала в эфире в черном мини-платье с вырезом на груди, капроновых колготках и кожаных сапогах. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости присутствует макияж в нюдовых тонах, а волосы уложены в объемную прическу.

Поклонники обратили внимание на одну деталь во внешности Лохан. «Подождите, а разве у нее нет веснушек?», «Не очень похожа на себя, но выглядит великолепно», «Веснушки, наверное, случайно замазали кремом», «Необычно смотрится», «Очень рад, что она смогла выйти из своего темного прошлого», — писали они в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Линдси Лохан появилась на публике в откровенном образе. Тогда актриса пришла на премьеру фильма «Наш маленький секрет» в прозрачном вечернем платье модного дома Zuhair Murad.

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