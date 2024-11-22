Одна страна Азии назвала запуск новой ракеты «Орешник» достойным ответом Западу

Сенатор Сайед: запуск «Орешника» — достойный ответ поджигателям войны на Западе

Запуск Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» является достойным и своевременным ответом поджигателям украинского конфликта на Западе. Об этом заявили председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед, его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что президент России Владимир Путин дал правильный и своевременный ответ поджигателям войны на Западе, это очень достойный ответ», — отметил сенатор.

По мнению Сайеда, новые российские баллистические ракеты смогут стабилизировать ситуацию на Украине, а также помогут предотвратить «более масштабный и глобальный конфликт».

Ранее Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник» в качестве ответа на применение Украиной американского и британского оружия. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении, а также способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду.