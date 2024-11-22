Одна страна Запада раскритиковала поставку запрещенного вида оружия ВСУ

МИД Бельгии обеспокоился планами отправить противопехотные мины ВСУ

Бельгия обеспокоена планами отправить противопехотные мины Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как подобный тип вооружения может нанести урон в том числе и гражданскому населению, даже после окончания конфликта. Об этом сообщается в заявлении бельгийского МИД в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также было отмечено, что Брюссель привержен Оттавской конвенции, которая запрещает данный тип вооружений и членами которой являются многие страны мира.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что США передадут ВСУ противопехотные мины, использование которых запрещено Оттавской конвенцией. По его словам, их технические характеристики якобы делают такие мины «более безопасными» для применения в боевых действиях.