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10:23, 22 ноября 2024Бывший СССР

Основатель «Азова» рассказал о роли КАБ на фронте

Командир «Азова» Билецкий: КАБ ВС России радикально изменили ситуацию на фронте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Используемые Вооруженными силами (ВС) России корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) радикально изменили ситуацию на фронте. Об этом заявил основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Украинской правде».

«У них [ВС России] есть несколько системных преимуществ», — заявил командир ВСУ.

Билецкий рассказал о роли использования КАБ в успешном наступлении ВС России и назвал преимущество в воздухе одним из системных преимуществ. Также командир «Азова» указал на недостаточный уровень подготовки и мотивации солдат ВСУ.

Ранее офицер Интернационального легиона Украины с позывным «Чили» заявил о слишком мощных ударах России авиабомбами. По его словам, удары КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных.

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