В России напомнили Шольцу о времени полета «Орешника» до Берлина

Депутат Чепа: ракета «Орешник» может долететь до Берлина за восемь минут

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о применении Россией ракеты «Орешник» демонстрируют понимание немецким лидером боевого потенциала Москвы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на заявлении канцлера ФРГ, напомнив, что время полета ракеты до Берлина составляет восемь минут.

Ранее Шольц заявил, что применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине является пугающей эскалацией. «Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: [президент России Владимир] Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины», — отметил канцлер.

«Шольц правильно понял, насколько эта война опасна, это он абсолютно правильно заметил. Самое главное, чтобы Шольц сумел сделать из этого правильные выводы. (...) Это были боевые испытания ракеты, которая летает со скоростью 10 Махов и которая несла простую боевую часть, но у этой ракеты есть и другие боевые части. Она недосягаема ни для Patriot, ни для чего-либо другого», — отметил Чепа.

Если она за 13 минут может долетать до Лондона, то за восемь минут она долетит до Берлина. Они это должны очень хорошо понимать. Шольц и другие политики должны делать правильные выводы, что все, что они замышляют, недопустимо. Мы продолжаем говорить, что хотим мира, но мы не будем идти на мир на их условиях и играть по правилам, которые им удобны Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению страны. Он заявил, что 19 ноября по территории России нанесли удары шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами Storm Shadow и HIMARS. Путин заявил, что в качестве ответной меры Россия нанесла по объектам Украины удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Кроме того, глава государства назвал условие для развертывания ракет средней и меньшей дальности в конфликте на Украине. По его словам, это произойдет в случае совершения Западом аналогичных действий.