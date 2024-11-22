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17:38, 22 ноября 2024Из жизни

Полиция потребовала прекратить преследовать сбежавшего страуса на внедорожниках

В Великобритании полиция призвала водителей прекратить преследовать страуса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Полиция графства Линкольншир, Великобритания, призвала автомобилистов прекратить преследование струса эму на внедорожниках. Об этом пишет Sky News.

Страус появился в окрестностях города Спилсби в начале ноября. До сих пор не удалось выяснить, откуда он и кто его хозяева. Сбежавший эму очень пуглив и не подходит близко к людям. При этом водители на внедорожниках время от времени видят страуса, выезжают на проселочную дорогу и преследуют бегущее животное. Волонтеры и зоологи, которые уже некоторое время кормят птицу в одном и том же месте, потребовали пресечь такое поведение. Испуг из-за машин может не только сделать напрасными их усилия по приручению, но и привести к другим нежелательным последствиям. По их мнению, есть риск, что страус «выбежит навстречу двигающемуся автомобилю и причинит вред себе или окружающим».

Национальная служба спасения экзотических животных сейчас находится в Спилсби, они уже вызвали подкрепление для координации процесса поимки эму. Полицейские попросили местных жителей писать в группу полиции Спилсби в соцсетях, если они заметят птицу.

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