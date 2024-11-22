Польский военный прокомментировал применение Россией ракеты «Орешник»

Полковник Левандовский: применение ракеты «Орешник» — это четкий сигнал Западу

Применение Вооруженными силами России (ВС РФ) новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине является четким сигналом Западу. Об этом заявил полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны, сообщает интернет-портал Onet.

«Использование оружия, которое русские создали на случай ядерного конфликта, является четким сигналом. Россия хочет, чтобы мы об этом говорили», — сказал он, добавив, что Москве это удалось.

По словам польского военного, данный вид оружия несет угрозу, поскольку попадание такой ракеты в теплоэлектростанцию приводит к тому, что объект практически перестает существовать.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты «Орешник» пугающей эскалацией. Он уточнил, что Берлин все равно не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

