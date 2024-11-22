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07:39, 22 ноября 2024Экономика

Предсказаны цены на шампанское до конца 2024 года

Экономист Щербаченко: шампанское не подорожает до конца 2024 года
Кирилл Луцюк

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

К новогодним праздникам в России будет наблюдаться резкий рост спроса на шампанское, но оно не подорожает до конца 2024 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

По мнению экономиста, повышение цен на этот напиток уже случилось, когда в конце весны 2024 года акциз на игристое вино вырос в три раза, до 141 рубля. Что касается предновогоднего спроса, то бизнес будет зарабатывать на объемах продаж, а не на росте стоимости. А значит и серьезных ценовых колебаний не ожидается.

Однако он напомнил, что с 1 января 2025 года акциз вырастет до 147 рублей, в а 2026 году — до 153 рублей соответственно. Впрочем в первый месяц следующего года магазины будут реализовывать старые запасы по прежним ценам. Это позволит сгладить эффект от роста увеличения акцизов.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года в России минимальная отпускная цена шампанского составит 125 рублей. За год импортные виды этого напитка подорожали на 10-18 процентов. Игристое вино российского производства стало дороже максимум на десять процентов. подобная ситуация связана с ослаблением рубля относительно доллара, ростом ввозной таможенной пошлины, а также подорожанием логистики.

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