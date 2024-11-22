Признанного иноагентом экс-депутата Госдумы исключили из партии

Признанного иноагентом экс-депутата ГД Шеина исключили из партии

Признанного иностранным агентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) исключили из партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом говорится на сайте партии.

«Исходя из этого дальнейшее нахождение О.В. Шеина в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об исключении Шеина принял президиум центрального совета партии.

Ранее Минюст России признал иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Отмечалось, что политик выступал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами. Кроме того, он участвовал в распространении материалов иностранного агента, а также «недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».