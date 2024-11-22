Путин обратился к российским военным по поводу атак западными ракетами

Путин обратился к солдатам ВС России по поводу атак ВСУ западным оружием

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским военнослужащим после ответного удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Выступление главы государства транслировалось на телеканале «Россия 24».

Он заявил, что хотел бы проинформировать о событиях, происходящих в зоне проведения спецоперации, на фоне ударов украинских войск по российской территории западным дальнобойным оружием. Путин уточнил, что обращается к военным, россиянам, друзьям РФ во всем мире, а также к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения» стране.

В ходе обращения глава России впервые раскрыл детали двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами дальнего действия. Он рассказал, что 19 ноября по территории России были нанесены удары шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а 21 ноября украинские войска обстреляли военные объекты с помощью британских ракет Storm Shadow и HIMARS.