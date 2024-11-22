Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 22 ноября 2024Россия

Путин обратился к российским военным по поводу атак западными ракетами

Путин обратился к солдатам ВС России по поводу атак ВСУ западным оружием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российским военнослужащим после ответного удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Выступление главы государства транслировалось на телеканале «Россия 24».

Он заявил, что хотел бы проинформировать о событиях, происходящих в зоне проведения спецоперации, на фоне ударов украинских войск по российской территории западным дальнобойным оружием. Путин уточнил, что обращается к военным, россиянам, друзьям РФ во всем мире, а также к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения» стране.

В ходе обращения глава России впервые раскрыл детали двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами дальнего действия. Он рассказал, что 19 ноября по территории России были нанесены удары шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а 21 ноября украинские войска обстреляли военные объекты с помощью британских ракет Storm Shadow и HIMARS.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

      Минобороны сообщило об отправке новой группы добровольцев в Курскую область

      Россиянину электричкой отрезало голову

      Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

      В Бразилии высказались о применении Россией ракеты «Орешник»

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-платье появилась на подиуме

      Российская тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую»

      Стендап-комику Руслану Белому отказали в снятии статуса иноагента

      Женщина неожиданно раскрыла интимный секрет бойфренда и бросила его

      Названы три схемы мошенничеств в «черную пятницу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше