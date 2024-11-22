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12:46, 22 ноября 2024Мир

Путин созвонился с лидером африканской страны

Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры высказались в пользу укрепления традиционно дружественных российско-сенегальских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве», — говорится в заявлении.

Кроме того, обсуждалась нестабильная ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки, связанная с деятельностью террористических группировок.

Владимир Путин пригласил Бассиру Диомая Фая посетить с визитом Россию. Лидер африканской страны принял приглашение.

Разговор состоялся по инициативе сенегальской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. Лидеры обсудили сотрудничество стран в различных областях, уделив особое внимание противодействию террористической угрозе, а также сохранению стабильности на территории ЦАР.

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