Пьяный российский министр спорта станцевал на вечеринке в Монголии и попал на видео

Министр спорта из Тувы станцевал пьяным на вечеринке в Монголии

Министр спорта из Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии и попал на видео. Кадры с российским чиновником распространил Telegram-канал «Что там опять в Туве?»

На представленном ролике видно, как глава спортивного ведомства развлекается в ночном заведении. Его движения товарищ фиксирует на камеру телефона.

Жители республики отметили, что министр неподобающе представляет Россию и Туву за пределами государства. Как утверждает издание, 34-летнего Монгуша, предположительно, отстранят от должности.

Глава Тувы ситуацию с подчиненным пока никак не комментировал.

Ранее сообщалось, что чиновников в Самарской области захотели раз в полгода проверять на детекторе лжи. Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что меру будут применять в том числе при конфликтных ситуациях и сведениях о коррупции.