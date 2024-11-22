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11:04, 22 ноября 2024Россия

Пьяный российский министр спорта станцевал на вечеринке в Монголии и попал на видео

Министр спорта из Тувы станцевал пьяным на вечеринке в Монголии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Министр спорта из Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии и попал на видео. Кадры с российским чиновником распространил Telegram-канал «Что там опять в Туве?»

На представленном ролике видно, как глава спортивного ведомства развлекается в ночном заведении. Его движения товарищ фиксирует на камеру телефона.

Жители республики отметили, что министр неподобающе представляет Россию и Туву за пределами государства. Как утверждает издание, 34-летнего Монгуша, предположительно, отстранят от должности.

Глава Тувы ситуацию с подчиненным пока никак не комментировал.

Ранее сообщалось, что чиновников в Самарской области захотели раз в полгода проверять на детекторе лжи. Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что меру будут применять в том числе при конфликтных ситуациях и сведениях о коррупции.

ЖЗЛ
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