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11:58, 22 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт способ безопасной ходьбы в гололедицу

Служба здравоохранения Шотландии: в гололедицу нужно ходить вразвалку
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

В гололедицу нужно ходить вразвалку, как пингвин, чтобы не поскользнуться. Этот безопасный способ раскрыло издание Glasgow Live со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Шотландии.

Отмечается, что подходящая для гололедицы походка подразумевает, что нужно слегка наклониться вперед. Колени при этом должны быть расслаблены, а ступни — слегка развернуты в стороны. Передвигаться необходимо короткими шагами, наступая на ступню полностью.

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Именно такая походка поможет сохранить равновесие на льду и избежать падения, хотя она и может показаться забавной окружающим, подчеркнули в материале.

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