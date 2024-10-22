Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:27, 22 октября 2024Забота о себе

Травматолог назвал порядок действий при сотрясении мозга

Травматолог Крендиков: человека с травмой головы нужно положить на бок

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Травматолог Валентин Крендиков рассказал, как правильно помочь пострадавшему, у которого могло быть сотрясение мозга, до прибытия скорой помощи. Порядок действий он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

«При обнаружении пострадавшего с признаками травмы головы без сознания первое, что вам необходимо сделать, — это вызвать бригаду скорой медицинской помощи по единому телефону службы спасения 112 и сообщить о местонахождении пациента», — заявил Крендиков.

Затем, по словам доктора, необходимо убедиться, что человек дышит и что у него есть сердцебиение. После этого нужно положить его на бок на твердую и ровную поверхность. Травматолог также подчеркнул, что, если у человека есть активно кровоточащая рана, нужно наложить давящую повязку, которую можно сделать из чистой ткани.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Крендиков добавил, что человеку с сотрясением мозга необходимо в первые двое суток обеспечить покой, причем людей моложе 35 лет допустимо лечить дома. Кроме того, важно исключить спортивные и физические нагрузки. «Острый период заболевания продолжается две недели, а период клинического выздоровления — два месяца», — подчеркнул врач.

Ранее травматолог и ортопед Вячеслав Кулишов указал на факторы, провоцирующие артроз. В частности, он отметил, что болезнь часто развивается у людей с лишним весом.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Минобороны показало кадры работы поисково-спасательной группы в Курской области

      В российском городе в школьных туалетах установили камеры для борьбы с курением

      Россиянам дали советы для снижения риска развития деменции

      Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы

      Бывшего губернатора российского региона допросили по двум уголовным делам

      Селена Гомес показала лицо без макияжа

      Травматолог назвал порядок действий при сотрясении мозга

      Путин раскрыл Си Цзиньпину детали разговора с президентом Бразилии

      Предсказана цена нефти в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше