Травматолог назвал порядок действий при сотрясении мозга

Травматолог Крендиков: человека с травмой головы нужно положить на бок

Травматолог Валентин Крендиков рассказал, как правильно помочь пострадавшему, у которого могло быть сотрясение мозга, до прибытия скорой помощи. Порядок действий он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

«При обнаружении пострадавшего с признаками травмы головы без сознания первое, что вам необходимо сделать, — это вызвать бригаду скорой медицинской помощи по единому телефону службы спасения 112 и сообщить о местонахождении пациента», — заявил Крендиков.

Затем, по словам доктора, необходимо убедиться, что человек дышит и что у него есть сердцебиение. После этого нужно положить его на бок на твердую и ровную поверхность. Травматолог также подчеркнул, что, если у человека есть активно кровоточащая рана, нужно наложить давящую повязку, которую можно сделать из чистой ткани.

Крендиков добавил, что человеку с сотрясением мозга необходимо в первые двое суток обеспечить покой, причем людей моложе 35 лет допустимо лечить дома. Кроме того, важно исключить спортивные и физические нагрузки. «Острый период заболевания продолжается две недели, а период клинического выздоровления — два месяца», — подчеркнул врач.

Ранее травматолог и ортопед Вячеслав Кулишов указал на факторы, провоцирующие артроз. В частности, он отметил, что болезнь часто развивается у людей с лишним весом.