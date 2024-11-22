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12:09, 22 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы 13-летней российской школьницы над маленькими сестрами

Перед расправой над сестрами школьница из Тольятти изучила уголовный кодекс
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Перед расправами над малолетними сестрами 13-летняя российская школьница из Тольятти внимательно изучила уголовный кодекс и выяснила, что в силу малолетнего возраста срок ей не грозит. Подробности жестокой расправы в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Перед расправой школьница выпила алкоголь, чтобы унять волнение. По предварительным данным она учинила расправу с помощью ножа, и бросила тела на балконе. На такой поступок он пошла поскольку была против примирения матери и отчима из-за имевшихся ранее случаев домашнего насилия.

Совершив преступление, школьница сама созналась в расправе, после чего ее поместили в специальное учреждение.

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