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20:16, 22 ноября 2024Культура

Ричард Гир раскрыл подробности встречи с Джулией Робертс перед съемками в «Красотке»

Ричард Гир рассказал, что познакомился с Робертс еще до съемок в «Красотке»
Андрей Шеньшаков
Ричард Гир и Джулия Робертс

Ричард Гир и Джулия Робертс. Фото: FilmStills.net / Globallookpress.com

Американский актер Ричард Гир поделился впечатлениями от знакомства с актрисой Джулией Робертс за несколько дней до начала съемок фильма «Красотка», где они сыграли главные роли. Подробности первой встречи с ней он раскрыл в интервью телеведущему Джимми Фэллону.

75-летний артист рассказал, что он впервые встретился с Робертс еще до съемок романтической комедии.

«Кажется, она снялась в одном фильме до этого, режиссер Гэри Маршалл свел нас, так мы встретились. Помню, как Джулия приехала ко мне в Нью-Йорк. Гэри сразу сказал, что Джулия хороша и обязательно мне понравится», — отметил Гир.

Ранее сообщалось, что фанатов Ричарда Гира напугал его внешний вид на гала-концерте City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке.

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