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11:22, 22 ноября 2024Наука и техника

Россия впервые ударила по Украине новейшей ракетой «Орешник»

Путин: РФ ударила баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия ударила по территории Украины новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Президент страны Владимир Путин сообщил, что в ходе испытания цель была поражена. Глава России добавил, что в мире нет систем ПВО, которые смогли бы перехватить новейшее устройство.

В своем обращении 21 ноября Путин рассказал, что удар был нанесен по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — почеркнул президент.

Комплекс под названием «Орешник» прежде не фигурировал в заявлениях официальных лиц, однако в России говорили о необходимости выпуска баллистических ракет средней дальности. В июне президент заявил, что в ответ на действия США следует начать производство ракет этого класса.

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