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07:33, 22 ноября 2024Россия

Россиян предупредили об опасности БАДов

Врач Сережина: злоупотребление БАДами может привести к аллергии
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Злоупотребление биологически активными добавками (БАДами) несет серьезную опасность для здоровья, предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она рассказала о риске развития аллергий, а также о проблемах с естественными механизмами регуляции организма.

«В отличие от лекарств, БАДы представляют собой добавки, обогащающие питание необходимыми веществами, которых не хватает в организме. При их правильном применении, курсами и по назначению врача, они, как правило, безопасны. Однако, если человек начинает воспринимать БАДы как универсальное средство для поддержания здоровья или панацею от всех болезней, последствия могут быть неприятными», — предупредила врач.

Сережина объяснила, что, к примеру, употребление одновременно большого количества различных препаратов может оказаться небезопасным: некоторые вещества могут усваиваться хуже в сочетании с другими, что снижает эффективность, а иногда и вызывает побочные эффекты.

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«Другой важный аспект — это длительность приема. При постоянном приеме БАДов может возникнуть гиперчувствительность. Иммунная система начинает воспринимать компоненты БАДов как вредные вещества, что приводит к выработке антител. Это может спровоцировать аллергические реакции, иммунные нарушения и даже аутоиммунные заболевания. Например, известны случаи, когда длительное использование добавок на основе черники, предназначенных для улучшения зрения, приводило не к ожидаемому результату, а к развитию аутоиммунного повреждения сосудов», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Также, по словам врача, неправильный прием БАДов может перекрыть естественные механизмы регуляции организма, когда на фоне избыточного поступления одних элементов возникают дефициты других. Это, предупредила Сережина, особенно опасно, если человек принимает добавки без консультации специалиста, ориентируясь лишь на рекламу или советы знакомых.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь российские аптечные сети продали 17,7 миллиона упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса, что стало минимумом за последние пять лет, хотя в денежном выражении продажи выросли на 23 процента, до 5,6 миллиарда рублей.

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