Россияне стали больше играть в казино

АИРИС: посещаемость игорных зон России выросла на 34,9 процента в 2024 году

В России в 2024 году на треть (на 34,9 процента), до 1,2 миллиона человек, выросла посещаемость игорных зон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), уточнив, что данные за прошедшие месяцы сравнивались с аналогичным периодом 2023-го года.

Самый сильный прирост — на 124,5 процента — зафиксирован в игорной зоне «Сибирская Монета» на Алтае. Там побывали 159,7 тысячи посетителей.

Значительно выросла и посещаемость игорной зоны «Янтарная» в Калининграде — местное казино SOBRANIE в этом году посетили 356,4 тысячи человек (+75 процентов). В игорной зоне «Красная Поляна» прирост составил 12 процентов год к году. При этом здесь побывало наибольшее число посетителей — всего 707,2 тысячи.

Данные о посещаемости игорной зоны Владивостока отсутствуют, однако известно, что в этом году ее налоговые отчисления составили 542 миллиона рублей. Таким образом, в совокупности казино четырех регионов перевели в бюджет 2,1 миллиарда рублей.

Среди посетителей казино стало больше женщин, отметила генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева. Если в 2019 году соотношение женского и мужского пола составляло 30 процентов к 70, то за пять лет цифры практически сравнялись — до 45 и 55 процентов соответственно. Этому способствовало проведение в игорных зонах дополнительных активностей, включая концерты и спектакли.

Неигровые доходы курорта в этом году увеличились на 64,6 процента. По словам гендиректора курорта «Красная Поляна» Павла Перова, сейчас происходит активное развитие кооперации между курортом и игорной зоной. Последняя больше заточена на события, чем сам курорт — он ориентирован в большей степени на спортсменов, приезжающих кататься на горных лыжах, а также на семейных людей.

«За счет этой кооперации можно привлечь больше аудитории на курорт, и с курорта непосредственно в игорную зону. Сейчас у нас на курорте среднее время посещения составляет порядка четырех дней. И за счет дополнительных сервисов и событийных мероприятий мы хотим увеличить среднее время посещения хотя бы до пяти дней», — пояснил Перов.

Ранее представители российских игорных зон рассказали о нехватке официантов и крупье. Для решения этой проблемы они намерены наладить сотрудничество со средними учебными заведениями и вузами.