В российских игорных зонах рассказали о нехватке официантов и крупье

Решать проблему нехватки крупье в игорных зонах будут сотрудничеством с ссузами

Представители всех российских игорных зон (расположены в Красной Поляне, Калининградской области, на территории Алтайского края и в Приморском крае — Прим. ред.) подписали соглашение о четырехстороннем сотрудничестве для решения проблемы нехватки кадров. В рамках третьего ежегодного саммита Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) они договорились о совместной работе по привлечению студентов колледжей и вузов к работе в индустрии развлечений, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Больше всего нам не хватает сервисных сотрудников — официантов, горничных и крупье», — рассказала генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева. Сильнее всего игорные зоны, по ее словам, ощущают нехватку кадров в ресторанной службе. Наиболее остро этот вопрос встает в летний сезон, когда происходит отток более 50 процентов кадрового персонала.

Речь идет не об открытии новых направлений в учебных заведениях, а о дополнительном обучении на базе направлений уже существующих. В рамках соглашения все четыре игорные зоны («Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная» и «Красная Поляна») собираются участвовать в создании образовательных программ для студентов, а также предоставлять им места для практики и стажировок. Предварительные переговоры с вузами и ссузами в рамках нового соглашения уже начались, пояснила она.

Эта проблема характерна для всех игорных зон, и связана она как с общей нехваткой кадров, так и с высокой стоимостью проживания на курортах. «Жизнь в туристических локациях очень дорогая, и с каждым сезоном ее стоимость растет», — отметила Волдаева. При этом сами игорные зоны стараются по возможности предоставлять своим сотрудникам программы поддержки, но конкуренция среди малого бизнеса по привлечению кадров остается высокой.

Ранее стало известно, что посещаемость российских казино выросла в новогодние каникулы на 68 процентов. С 1 по 8 января там побывали больше 84 тысяч гостей.