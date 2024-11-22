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10:56, 22 ноября 2024Россия

Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: президенту Путину доверяют 81 процент россиян
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81 процент граждан. Такие результаты приводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в соответствии с данными опроса.

Опрос проводился с 15 по 17 ноября среди 1,5 тысячи россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Выяснилось, что уровень доверия граждан главе государства Владимиру Путину составляет 81 процент, при этом 82 процента опрошенных считают, что он хорошо выполняет работу на своем посту.

Россияне также высказались о работе правительства страны. Положительную оценку работы правительства дали 58 процентов участников опроса. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61 процент опрошенных.

Между тем данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что уровень доверия россиян президенту составляет 78,8 процента. Опрос проводился с 11 по 17 ноября. Уровень одобрения деятельности Путина составил 75,5 процента. Деятельность правительства РФ одобряют 49,8 процента респондентов.

Высокий рейтинг Путина среди граждан страны его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил ежедневной работой. «В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа», — заметил Песков.

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