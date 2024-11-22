Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 22 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин избил до смерти знакомого и попал под суд

В Якутии мужчину будут судить за убийство знакомого во время ссоры
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Якутии суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, избившего до смерти знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае 2024 года между двумя пьяными мужинами произошла ссора. Тогда обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, нанеся ему тяжелые травмы. Спасти россиянина не удалось.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Свердловской области был вынесен приговор 38-летнему россиянину и его 24-летней супруге, обвиняемым в жестокой расправе над двумя мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

      Россияне рассказали о нежелании менять пароли в соцсетях из-за мошенников

      Минобороны сообщило об отправке новой группы добровольцев в Курскую область

      Россиянину электричкой отрезало голову

      Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

      В Бразилии высказались о применении Россией ракеты «Орешник»

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-платье появилась на подиуме

      Российская тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую»

      Стендап-комику Руслану Белому отказали в снятии статуса иноагента

      Женщина неожиданно раскрыла интимный секрет бойфренда и бросила его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше