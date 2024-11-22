Россиянин избил до смерти знакомого и попал под суд

В Якутии мужчину будут судить за убийство знакомого во время ссоры

В Якутии суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, избившего до смерти знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае 2024 года между двумя пьяными мужинами произошла ссора. Тогда обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, нанеся ему тяжелые травмы. Спасти россиянина не удалось.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Свердловской области был вынесен приговор 38-летнему россиянину и его 24-летней супруге, обвиняемым в жестокой расправе над двумя мужчинами.