Россиянина с нацистскими татуировками арестовали на российском курорте

В Сочи суд арестовал на 4 суток туриста с нацистскими татуировками

В Сочи суд назначил четверо суток ареста 38-летнему жителю Пермской области с нацистскими татуировками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении МВД России.

Турист шел по улице в футболке, когда на его руках полицейские увидели татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики. В отношении него составили административный протокол по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Приангарье два подростка нарисовали свастику перед воинским мемориалом.

