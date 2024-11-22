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17:41, 22 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина с нацистскими татуировками арестовали на российском курорте

В Сочи суд арестовал на 4 суток туриста с нацистскими татуировками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Сочи суд назначил четверо суток ареста 38-летнему жителю Пермской области с нацистскими татуировками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении МВД России.

Турист шел по улице в футболке, когда на его руках полицейские увидели татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики. В отношении него составили административный протокол по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Приангарье два подростка нарисовали свастику перед воинским мемориалом.

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