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07:28, 22 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка получила около миллиона рублей за несуществующих детей

На Камчатке женщина получила миллион рублей пособия на несуществующих близнецов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

На Камчатке 21-летняя безработная женщина подозревается в мошенничестве при получении выплат на двоих несуществующих детей-близнецов. Об этом сообщает «АиФ».

По данным издания, в 2022 году россиянка пришла в МФЦ с поддельными свидетельствами о рождении близнецов. Она заявила, что родила вне больницы за пределами региона, и попросила выплатить ей пособие.

Лже-мать получила почти миллион рублей. Теперь против нее возбуждено дело по статье («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Злоумышленнице грозит до шести лет колонии.

Ранее стало известно, что на Камчатке суд взял под стражу директора МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» по делу о взятках.

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