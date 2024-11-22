Россиянка упала в автобусе и отсудила у перевозчика почти миллион рублей

В Ярославле женщина отсудила 800 тысяч рублей за падение в автобусе

Жительница Ярославля засудила перевозчика почти на миллион рублей из-за падения в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль с огоньком».

Весной 2023-го года пассажирка упала после того, как водитель резко затормозил. После этого у нее диагностировали перелом бедра. Получив подтверждающие факт причинения травмы документы, россиянка обратилась в суд.

В результате рассмотрения дела компанию-перевозчика обязали выплатить истице 800 000 тысяч рублей. Издание утверждает, что в такую сумму суд оценил причиненный пострадавшей моральный вред.

Ранее житель Волгограда засудил врачей за ошибочно диагностированную у него онкологию. Перед этим ему сообщили о раке в последней стадии. Установить, что горожанин полностью здоров, удалось после дополнительного обследования.