Россиянкам начали активно предлагать лечение оргазмами

Россиянкам начали настойчиво предлагать дорогостоящее лечение оргазмами. Об этом пишет Shot в Telegram.

Сообщается, что оргазмотерапию за десятки тысяч рублей продвигают мужчины без медицинского образования, называющие себя энерготерапевтами. Они обещают довести любую женщину до экстаза и утверждают, что с помощью специальной техники разгоняют внутри женщины энергию, которая погружает ее в транс и приводит к бесконтактному оргазму.

«Наставники» уверяют, что оргазмотерапия помогает избавиться от негативных эмоций, зажимов и болей в шее, плечах и пояснице, лечит болезни мочеполовой и репродуктивной систем, а также пробуждает женственность и сексуальность.

Стоимость одного сеанса составляет 40 тысяч рублей. Тем же, кто хочет глубоких изменений, «оргазменные сенсеи» предлагают разработать индивидуальную программу за 150 тысяч рублей. Для продвинутых клиенток существует возможность проходить так называемое лечение под руководством эксклюзивного наставника за 350 тысяч рублей.

Ранее за помощью к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли обратилась 27-летняя женщина, пожаловавшаяся на отсутствие сексуального желания. Автор сообщения призналась, что каждые ее отношения развиваются по одной и той же схеме: в начале романа она чувствует себя возбужденной, но вскоре этот счастливый период сменяется полной потерей сексуальной страсти.