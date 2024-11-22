Российская авиакомпания запланировала ребрендинг

Глава Red Wings рассказал о планах на ребрендинг перевозчика

Глава российской авиакомпании Red Wings сообщил о планах на ребрендинг перевозчика для «переосмысления бренда». Об этом Владимир Камынин рассказал в беседе с РБК.

По словам Камынина, у клиентов упрощенное представление о Red Wings — часто люди называют компанию лоукостером или эксплуатантом отечественных самолетов. При этом в действительности это многопрофильный бизнес, в который входит грузовая авиакомпания Sky Gates и пакет 25 процентов плюс одна акция аэропорта Жуковский.

«То есть Red Wings — это портфель авиационных активов с разной степенью совершенства и эффективности», —заключил он.

Ранее авиакомпания Red Wings бросила за границей десятки туристов, собиравшихся улететь в Сочи. Вечером 15 сентября несколько десятков россиян приехали в аэропорт Звартноц в Ереване, прошли регистрацию, сдали багаж и ожидали вылета в курортный город. Однако посадка на самолет никак не начиналась.