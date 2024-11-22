Российским коммунальщикам пришлось прорубать дорогу сквозь сугроб в человеческий рост

В Якутии дорогу прорубили сквозь сугроб высотой в человеческий рост

Коммунальщикам из Якутии пришлось прорубать дорогу сквозь сугроб высотой в человеческий рост. Об этом сообщается в Telegram-канале «Казенного предприятия Республики Саха (Якутия) "Дороги Арктики"».

На выложенных дорожниками снимках видно, что для расчистки автозимника спецтехнике пришлось расчищать снег, полностью покрывавший колеса тракторов — сквозь него прорубили временную трассу.

«Местами высокий уровень снежного покрова заставил попотеть машинистов ДСМ Нижнеколымского дорожного участка. (...) P.S. Наружный диаметр шин трактора К-702 составляет 1730 миллиметров», — сообщили в предприятии.

Ранее сообщалось, что в Архангельске из-под асфальта показался участок 300-летней дороги.