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10:08, 22 ноября 2024Россия

Российский дрон уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Курской области

Минобороны заявило об уничтожении бронеавтомобиля ВСУ в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Российский дрон уничтожил бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Операция попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Съемка ведется от первого лица. «Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружили и уничтожили бронеавтомобиль ВСУ», — заявили в Минобороны.

На кадрах заметно, как беспилотник летит под башню украинской бронетехники, после чего сигнал обрывается, а камера с другого устройства фиксирует взрыв.

До этого Минобороны показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по украинским военным в Курской области. Уточнялось, что удар был проведен по скоплению личного состава и опорному пункту украинских войск в приграничном районе российского региона.

ЖЗЛ
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