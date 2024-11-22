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10:38, 22 ноября 2024Россия

Российский подполковник высказался об ответе НАТО после выступления Путина

Подполковник Подлесный: Путин очертил «красную линию» для НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин очертил «красную линию» для стран НАТО. Об этом заявил директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный, пишет «Комсомольская правда».

Российский подполковник, высказывая свою позицию об ответе России странам НАТО после выступления Путина, заявил, что в случае если Запад с территории Украины нанесет массированный удар ракетами по объектам на территории России, то последует ответный удар, как по объектам на территории Украины, так, возможно, и по военным базам США и Великобритании за пределами их территорий.

«Удары будем наносить ракетами, против которых ПВО Украины и НАТО, бессильно. Осталось подождать недолго, западные страны обязательно поручат Украине проверить "на себе", что означают слова Путина об адекватном ответе», — обозначил Подлесный.

Ранее Путин обратился к россиянам и армии после ответного удара по Украине «Орешником» на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского и британского дальнобойного оружия. Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Российский президент обозначил, что «Россия всегда предпочитала и может решать спорные вопросы мирными средствами, но она также готова к любому развитию событий».

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