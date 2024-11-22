Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 22 ноября 2024Силовые структуры

Российский полицейский получил условный срок за избиение задержанного

В Петербурге суд дал условный срок полицейскому, избившему задержанного
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы условно полицейского за избиение задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инспектора мобильного взвода ППСП вызвали, чтобы он снял наручники с мужчины. Однако сотрудник МВД сначала ударил задержанного из-за неприязни, а затем взял его в захват, пнул ногой в живот и сделал подсечку. Уже упавшего пострадавшего он снова ударил.

Задержанный получил ушиб головы. Полицейский признал вину. Смягчающим обстоятельством послужили заслуги инспектора на службе.

Ранее в Краснодарском крае двум бывшим полицейским дали сроки за взятку и превышение должностных полномочий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      В российском городе ветер снес крышу и обрушил часть фасада домов

      Акинфеев рассказал о проблемах со здоровьем после перенесенных травм

      Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

      В России отреагировали на призыв ООН к срочной деэскалации украинского конфликта

      Российский полицейский получил условный срок за избиение задержанного

      «Готов согласиться на меньшее». На Западе заявили, что Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине

      По заказу аферистов 13 подростков обманули пенсионеров в ЛНР на 40 миллионов рублей

      Трое российских подростков с пистолетом пришли к сверстнику домой после конфликта

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше