Российский полицейский получил условный срок за избиение задержанного

В Петербурге суд дал условный срок полицейскому, избившему задержанного

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы условно полицейского за избиение задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инспектора мобильного взвода ППСП вызвали, чтобы он снял наручники с мужчины. Однако сотрудник МВД сначала ударил задержанного из-за неприязни, а затем взял его в захват, пнул ногой в живот и сделал подсечку. Уже упавшего пострадавшего он снова ударил.

Задержанный получил ушиб головы. Полицейский признал вину. Смягчающим обстоятельством послужили заслуги инспектора на службе.

Ранее в Краснодарском крае двум бывшим полицейским дали сроки за взятку и превышение должностных полномочий.