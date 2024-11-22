Российскому пенсионеру предложили отправиться на СВО после кражи 15 тысяч рублей

Baza: пенсионеру, укравшему 15 тыс. рублей, предложили отправиться на СВО

В Сочи 77-летнему пенсионеру предложили отправиться в зону специальной военной операции (СВО) после кражи 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что забыла около банкомата снятые деньги, а когда вспомнила о них и вернулась, наличных уже не было. По камерам видеонаблюдения следователи вышли на подозреваемого в краже.

Пенсионер признался, что увидел около аппарата купюры и забрал их, а потом потратил. Так мужчина стал фигурантом уголовного дела и получил от правоохранителей предложение уйти от ответственности, заключив контракт с Минобороны России. Окончательное решение пенсионер не принял, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области освободили экс-министра Сандакова для участия в СВО.