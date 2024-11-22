Российскому подростку ампутировали палец после похода в военный музей

Подросток остался без пальца после похода в военный музей в Балтийске

Подросток остался без пальца после похода в военный музей в Балтийске. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, в октябре 2023 года во время экскурсии в музее Балтийского флота на ногу российскому подростку упала зенитная пушка, которая не была закреплена и стояла на бетонных плитах. Он получил серьезную травму, из-за которой ему пришлось ампутировать ногтевую фалангу пальца стопы.

За этим последовало длительное лечение. «Подростку пришлось проходить реабилитацию после ампутации большого пальца ноги, он испытывал моральные и физические страдания», — говорится в материалах суда.

Мать пострадавшего обратилась в суд с иском к учреждению культуры, потребовав компенсации. По решению суда семье мальчика выплатят 200 тысяч рублей, а также возместят 50 тысяч рублей за оплату услуг адвоката. Кроме того, музей заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

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