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13:04, 22 ноября 2024Россия

Российскому подростку ампутировали палец после похода в военный музей

Подросток остался без пальца после похода в военный музей в Балтийске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Подросток остался без пальца после похода в военный музей в Балтийске. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, в октябре 2023 года во время экскурсии в музее Балтийского флота на ногу российскому подростку упала зенитная пушка, которая не была закреплена и стояла на бетонных плитах. Он получил серьезную травму, из-за которой ему пришлось ампутировать ногтевую фалангу пальца стопы.

За этим последовало длительное лечение. «Подростку пришлось проходить реабилитацию после ампутации большого пальца ноги, он испытывал моральные и физические страдания», — говорится в материалах суда.

Мать пострадавшего обратилась в суд с иском к учреждению культуры, потребовав компенсации. По решению суда семье мальчика выплатят 200 тысяч рублей, а также возместят 50 тысяч рублей за оплату услуг адвоката. Кроме того, музей заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Ранее жительница Тюмени осталась без двух пальцев после посещения базы отдыха — их ей откусила собака. Россиянка обратилась с заявлениями в Следственный комитет и прокуратуру.

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