Счета россиян стали чаще блокировать из-за включения в базу ЦБ

«Известия»: из-за включения в базу ЦБ счета россиян стали блокировать вдвое чаще

В России выросло количество жалоб в Центральный банк (ЦБ) от граждан, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций. Об этом пишут «Известия».

В пресс-службе регулятора указали, что по итогам трех кварталов 2024 года доля жалоб в категории «Мошенничество» составила 14,6 процента от общего количества. При этом в 2023-м таких обращений в ЦБ было лишь девять процентов. Таким образом, можно утверждать, что из-за включения в базу счета россиян стали блокировать вдвое чаще.

В июле Центральный банк России расширил список признаков, которые могут указывать на мошенническую операцию. Кредитные организации должны руководствоваться этим перечнем, чтобы предотвращать перевод денег злоумышленникам. В частности, банк обязан приостанавливать переводы на счета, которые прежде использовались для мошеннических операций (дропы). В этом ему помогут оценки так называемых антифрод-систем — автоматизированных программ, которые могут замечать признаки подозрительных транзакций.

Также признаками подозрительных операций регулятор считает наличие счета получателя в соответствующей базе данных ЦБ, нетипичная (по сумме, периодичности, времени и месту) для клиента операция, а также попытка провести перевод, пользуясь устройством, которое прежде уже применялось мошенниками.