Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:47, 22 ноября 2024Экономика

Счета россиян стали чаще блокировать из-за включения в базу ЦБ

«Известия»: из-за включения в базу ЦБ счета россиян стали блокировать вдвое чаще
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В России выросло количество жалоб в Центральный банк (ЦБ) от граждан, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций. Об этом пишут «Известия».

В пресс-службе регулятора указали, что по итогам трех кварталов 2024 года доля жалоб в категории «Мошенничество» составила 14,6 процента от общего количества. При этом в 2023-м таких обращений в ЦБ было лишь девять процентов. Таким образом, можно утверждать, что из-за включения в базу счета россиян стали блокировать вдвое чаще.

В июле Центральный банк России расширил список признаков, которые могут указывать на мошенническую операцию. Кредитные организации должны руководствоваться этим перечнем, чтобы предотвращать перевод денег злоумышленникам. В частности, банк обязан приостанавливать переводы на счета, которые прежде использовались для мошеннических операций (дропы). В этом ему помогут оценки так называемых антифрод-систем — автоматизированных программ, которые могут замечать признаки подозрительных транзакций.

Также признаками подозрительных операций регулятор считает наличие счета получателя в соответствующей базе данных ЦБ, нетипичная (по сумме, периодичности, времени и месту) для клиента операция, а также попытка провести перевод, пользуясь устройством, которое прежде уже применялось мошенниками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

      В Кремле заявили о потребности в мигрантах

      Раскрыта позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа

      Россиян предупредили об опасности БАДов

      Названы неочевидные признаки послеродовой депрессии

      Астрономы получили первые изображения умирающей звезды вне пределов Млечного Пути

      Россиянка получила около миллиона рублей за несуществующих детей

      Россиян предостерегли от юаня

      Россияне полюбили Прохора Шаляпина. Как певец, крутивший скандальные романы с пожилыми женщинами, стал звездой соцсетей?

      Украина за ночь выпустила 23 беспилотника по российским регионам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше