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11:32, 22 ноября 2024Из жизни

Серфер спасся от огромной акулы и заснял ее нападение на видео

В Австралии серфер избежал нападения пятиметровой акулы и заснял все на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Серфер из Австралии столкнулся с огромной акулой в океане. Об этом сообщает 9 Live Australia.

Инцидент произошел на Изумрудном пляже в Кофс-Харборе, на северном побережье Нового Южного Уэльса. Серфингист Кай Уилкинсон катался на доске, когда почувствовал странный толчок снизу. «Она поднялась к поверхности и ударилась о нижнюю часть доски. Я наполовину упал назад. Сначала я не понял, что это было, а потом посмотрел в воду и увидел акулу», — рассказал Уилкинсон в интервью. По его словам, это была большая белая акула не меньше пяти метров в длину. Благодаря камере GoPro серферу удалось заснять пугающую встречу и свое спасение на видео.

Уилкинсон не только избежал нападения хищницы, но и спас других серферов поблизости, предупредив об акуле. В этот момент камера снова зафиксировала пятиметровую рыбу под водой в нескольких метрах от группы спортсменов. После этого серферы собрались вместе и единым фронтом двинулись к берегу — они посчитали, что акула с большей вероятностью нападет на одинокую добычу, а более крупного противника обойдет стороной. Мужчинам удалось доплыть до суши невредимыми.

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Уилкинсон полагает, что риск нападения был реальным, потому что акула не просто проплыла мимо, но кружила вокруг него. По его словам, он планирует на время воздержаться от серфинга.

Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение крупной акулы на пляже в американском штате Флорида, где его уже кусала акула 11 лет назад. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва, ему удалось сохранить лодыжку.

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